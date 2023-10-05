Песков указал на очень высокий уровень консолидации общества вокруг Путина

Пресс-секретарь президента также обратил внимание на участие не только мужчин, но и женщин в работе различных служб, задействованных в специальной военной операции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал очень высокий уровень консолидации общества вокруг главы государства Владимира Путина, обратив внимание на участие не только мужчин, но и женщин в работе различных служб, задействованных в специальной военной операции (СВО).

"Безусловно, уровень консолидации общества вокруг президента очень высок", - сказал представитель Кремля журналистам. "Мы знаем, что очень много женщин задействуется в медицинских службах, и они также очень героически там служат", - отметил Песков, говоря о женщинах-добровольцах в зоне СВО. По его оценке, "в целом это очень позитивно".

Ранее министр обороны Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировками в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что множество женщин отправляются добровольцами в зону проведения СВО. Глава оборонного ведомства признался, что для него было большой неожиданностью, что "большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин". Шойгу уточнил, что во время своей поездки на полигон, где проходят подготовку военнослужащие, встретил множество девушек из разных регионов РФ. По словам министра обороны, они уже прошли подготовку, имеют боевой опыт.