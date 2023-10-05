Путин заявил, что Россия перестанет существовать, если не будет суверенной

По словам президента, суверенитет имеет многовекторные измерения

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия перестанет существовать, если лишится суверенитета, и дело не только в военной безопасности. Суверенитет имеет многовекторные измерения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы почему все время говорим, что Россия не может существовать не как суверенное государство? Она просто перестанет существовать совсем. И дело не только в вопросах военной и другой безопасности. Дело и в других составляющих", - сказал президент РФ, пояснив, что суверенитет имеет многовекторные измерения.