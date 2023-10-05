Рогозин планирует обсудить с Матвиенко актуальные проблемы Запорожской области

Сенатор отметил, что "в новых регионах самое главное - это быстро решать кричащие проблемы, а это образование, здравоохранение"

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин намерен рассказать о наиболее актуальных проблемах региона председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

"Мы в ближайшее время планируем встречу с Валентиной Ивановной Матвиенко. [Речь пойдет] о наиболее важных вопросах, которые будут подняты во время моих контактов тут, в правительстве Запорожской области, мы возьмем их на контроль", - сказал он ТАСС в Мелитополе после торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.

Сенатор отметил, что "в новых регионах самое главное - это быстро решать кричащие проблемы, а это образование, здравоохранение". "Я не говорю про безопасность и оборону, вот на эти вопросы я буду обращать наибольшее внимание", - добавил он.

По словам Рогозина, в частности, речь пойдет об обеспечении учебниками, дефиците педагогических кадров, длительном дистанционном обучении детей из ближайших к линии боевого соприкосновения районов. "Дети, которые в течение трех лет обучались дистанционно. Я представляю, какие проблемы они испытывали при обучении, им сейчас надо догонять, подтягиваться", - сказал сенатор.

Рогозин, также отметил, что на встрече с председателем Совфеда затронет вопросы дефицита рабочих мест и загрузки предприятий области.