Путин заявил, что РФ не допускают к расследованию терактов на "Северных потоках"

По словам президента, США были заинтересованы во взрывах на газопроводах

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россию не допускают к расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", а результатов расследования, скорее всего, не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства напомнил, что задолго до взрывов президент США Джо Байден публично заявлял, что Вашингтон сделает все, для того чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по трубопроводным системам были прекращены. "Разрушение этих инфраструктурных объектов является актом международного терроризма. Нас не допускают к расследованию, не смотря на наши предложения и многократные призывы сделать это", - сказал Путин, отвечая на вопрос замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача о проведении расследования по взрывам.

Президент выразил мнение, что результатов расследования "нет и, судя по всему, не будет".

По словам Путина, американский поставщик энергоносителей в Европу был заинтересован во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", виновники теракта будут выявлены и должны быть привлечены к ответственности.

"Заинтересован [в теракте на обеих ветках "Северного потока"] американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились. А чьими руками - это не имеет никакого значения", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что свершившееся является актом международного терроризма, а тех, кто это сделал, надо привлекать к ответственности.

Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.