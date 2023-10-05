5 октября, 15:50,
обновлено 5 октября, 16:25
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Путин заявил, что РФ не допускают к расследованию терактов на "Северных потоках"

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, США были заинтересованы во взрывах на газопроводах

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россию не допускают к расследованию терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", а результатов расследования, скорее всего, не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Глава государства напомнил, что задолго до взрывов президент США Джо Байден публично заявлял, что Вашингтон сделает все, для того чтобы поставки российских энергоносителей в Европу по трубопроводным системам были прекращены. "Разрушение этих инфраструктурных объектов является актом международного терроризма. Нас не допускают к расследованию, не смотря на наши предложения и многократные призывы сделать это", - сказал Путин, отвечая на вопрос замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача о проведении расследования по взрывам.

Президент выразил мнение, что результатов расследования "нет и, судя по всему, не будет".

По словам Путина, американский поставщик энергоносителей в Европу был заинтересован во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", виновники теракта будут выявлены и должны быть привлечены к ответственности.

"Заинтересован [в теракте на обеих ветках "Северного потока"] американский поставщик энергоносителей на европейский рынок. Американцы давно этого хотят, и они этого добились. А чьими руками - это не имеет никакого значения", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что свершившееся является актом международного терроризма, а тех, кто это сделал, надо привлекать к ответственности.

Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию.

8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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