СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Поставки газа по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток - 2" не происходят по решению германских властей, которые приняли его под давлением "вашингтонского обкома". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"Сохраняется одна ветка "Северного потока - 2", она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м. газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Сегодня решение - завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел", - сказал российский президент.
Путин отметил, что власти ФРГ этого не делают, потому что "вашингтонский обком" им этого не разрешает, в ущерб собственным своим интересам".