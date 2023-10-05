5 октября, 15:53,
обновлено 5 октября, 16:34
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Путин: газ по оставшейся ветке "Северного потока - 2" не подают по решению властей ФРГ

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, Берлин принял такое решение под давлением "вашингтонского обкома"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Поставки газа по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток - 2" не происходят по решению германских властей, которые приняли его под давлением "вашингтонского обкома". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"Сохраняется одна ветка "Северного потока - 2", она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м. газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Сегодня решение - завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел", - сказал российский президент.

Путин отметил, что власти ФРГ этого не делают, потому что "вашингтонский обком" им этого не разрешает, в ущерб собственным своим интересам". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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