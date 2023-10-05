По словам президента, Берлин принял такое решение под давлением "вашингтонского обкома"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Поставки газа по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток - 2" не происходят по решению германских властей, которые приняли его под давлением "вашингтонского обкома". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Сохраняется одна ветка "Северного потока - 2", она не повреждена и по ней можно поставлять 27,5 млрд куб. м. газа в Европу. Это только решение правительства ФРГ. Сегодня решение - завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел", - сказал российский президент.

Путин отметил, что власти ФРГ этого не делают, потому что "вашингтонский обком" им этого не разрешает, в ущерб собственным своим интересам".