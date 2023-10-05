Путин заявил, что ВС РФ 4 октября продвинулись на 12 участках в зоне СВО

По словам президента, российские войска уверенно себя чувствуют на линии соприкосновения

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России вчера продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства отметил: "Мы видим, что происходит на линии соприкосновения". "Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера [продвинулись] по всей линии соприкосновения на 12 участках", - сказал он. "Но это называется просто улучшение своего положения на поле боя", - отметил президент.

По словам Путина, большого внимание на такое продвижение не обращают, но "это имеет значение". "На 12 направлениях продвинулись", - повторил глава государства. "Где-то на 300, 400, 500 [метров]. На двух участках 1,5 тыс. - 1,6 тыс. метров на глубину", - уточнил президент. По его словам, это тактические вещи, но "они имеют значение".