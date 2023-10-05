Путин заявил об отсутствии единого мнения, нужны ли в России частные военные компании

По словам президента, несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Министерством обороны РФ и будут принимать участие в боевых действиях

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что единого мнения, нужны ли в РФ частные военные компании, пока нет. По его словам, несколько тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Министерством обороны РФ и будут принимать участие в боевых действиях.

"У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования или нет. Но на сегодняшний день могу точно сказать, что несколько тысяч бойцов этой компании уже подписали контракты с Вооруженными силами [РФ]. Хотят, а если хотят, значит, будут принимать участие в боевых действиях", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что принимать участие в боевых действиях бойцы ЧВК будут на основе подписанных индивидуальных контрактов, чего раньше не было. "И это было большой ошибкой, потому что это же не гарантировало людям социальной защиты. Если нет контракта, значит, нет социальных обязательств со стороны государства. Что скрывать, это всем уже хорошо известно, деньги платили наличными. Как это наличными? Честно говоря, это и моя вина, не мог себе представить, как это может быть. А если наличными, значит, кому дали, кому не дали, кто там определяет, кто что заслужил, это же вопрос. Поэтому если и делать это, то делать на основе закона", - отметил президент.

Президент РФ задал риторический вопрос, нужны ли России частые военные компании. Отвечая на него, он отметил, что "нужны люди, которые хотят отстаивать интересы Родины, воевать за Родину". "Такие есть в том числе и в той компании", - указал Путин, говоря о ЧВК "Вагнер".