Число получивших консульские услуги на севере Кипра россиян достигло 1 тыс.

Президент Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал отметила, что "взаимодействие с консульским отделом посольства заметно упростилось" и российские граждане "стали испытывать меньшее напряжение на острове"

НИКОСИЯ, 6 октября. /ТАСС/. Число граждан РФ, получивших консульские услуги на севере Кипра, достигло 1 тыс., передает корреспондент ТАСС. Посольство России на Кипре приступило к оказанию консульских услуг в северной части острова два месяца назад.

Как сообщила в беседе с ТАСС Ольга Арыджилар, которая стала тысячным посетителем, обслуженным в северной части Никосии сотрудниками консульского отдела посольства РФ, она приехала, чтобы сделать себе и дочери новые российские загранпаспорта, и была поражена скорости приема документов.

"Я, конечно, под большим впечатлением, честно говоря, не ожидала, что все будет так отлажено, быстро и удобно, а ведь до недавнего времени для россиян, проживающих на севере острова, это была целая проблема, например, чтобы получить загранпаспорт, зарегистрировать брак или оформить российское гражданство ребенка", - сказала она. "Для людей это большое облегчение, и благодарности нашему государству нет предела", - добавила жительница Северного Кипра. По словам собеседницы, раньше для обновления документов дочери им приходилось вместе ездить в Москву. Иногда такие поездки попадали на учебный период, и ребенка из-за пропуска занятий могли отчислить из местной школы. "И это лишь один из примеров", - добавила Арыджилар.

Как заметила президент Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал, "взаимодействие с консульским отделом посольства заметно упростилось" и российские граждане "стали испытывать меньшее напряжение на острове". "Наши дети, рожденные на севере Кипра, теперь могут легко получить гражданство РФ, и это очень большое дело", - сказала она. Коджадал обратила внимание на то, что "подобное проявление заботы к своим соотечественникам в свою очередь повышает интерес к России со стороны местного населения".

Новые возможности для россиян

Глава ассоциации надеется, что в скором времени в северной части острова будут открыты культурный центр с преподаванием русского языка для иностранцев и турецкого для русскоговорящих граждан, русская школа, русский детский сад. "Ждем, что запустят рейсы частных авиакомпаний и наладится воздушное сообщение между РФ и Северным Кипром. Мы настроены на серьезную работу, сил и заряда солнечного острова, уверена, для этого нам хватит", - добавила собеседница.

Посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков считает прием тысячного посетителя российской консульской секции на севере Кипра важным для дипмиссии показателем, свидетельствующим о том, что работа ведется в правильном направлении. "Мы получаем немало отзывов, и большинство наших соотечественников говорят, что более не чувствуют себя ущемленными в правах и возможностях. Для нас неизменным приоритетом остается поддержание законных прав и интересов проживающих на острове наших соотечественников", - сказал глава дипмиссии. По словам Зязикова, "данное решение не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживают свыше 50 тыс. россиян.