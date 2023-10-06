6 октября, 07:16,
обновлено 6 октября, 07:45

В МИД РФ заявили о поддержке посыла России о глобальных угрозах безопасности многими в ООН

Замглавы ведомства Сергей Вершинин отметил, что речь министра иностранных дел Сергея Лаврова была "подчас жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо справляться сегодня международному сообществу"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия уверена, что ее четкий посыл о вызовах глобальной безопасности был услышан и поддержан многими в ООН, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Акцент, который сделал министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров], он его сделал в Нью-Йорке очень четко, о необходимости уважения и соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, этот акцент мне кажется одним из главных, который был услышан и был поддержан очень многими", - сказал высокопоставленный дипломат. По его словам, речь Лаврова была "подчас жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо справляться сегодня международному сообществу".

По словам замглавы МИД, российская делегация почувствовала поддержку со стороны представителей других стран на полях ООН в ходе двусторонних контактов и многосторонних встреч. "В этом смысле мы удовлетворены", - заключил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВершинин, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация