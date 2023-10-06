Представители ООН и МИД РФ 9 октября обсудят в Москве продовольственную безопасность

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что для проведения консультаций приедут заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен прибудут в Москву 9 октября для обсуждения вопросов продовольственной безопасности. Об этом заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"В следующий понедельник, 9 числа, представители ООН - госпожа Гринспен, которую я называл во главе ооновской делегации, в составе которой будет и замгенсекретаря Мартин Гриффитс, - прибудут в Москву, и мы проведем консультации по этим вопросам (продовольственной безопасности - прим. ТАСС) и еще раз доведем наши точки зрения, наши оценки в том, что касается вот всего этого круга вопросов", - сказал он.