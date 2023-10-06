Грушко назвал невозможными договоренности Сербии и Косова

По словам замглавы МИД РФ, самопровозглашенное правительство Косова ведет себя "абсолютно аррогантно"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Реальных перспектив выхода Белграда и Приштины на договоренности по нормализации отношений не будет, пока Запад продолжает свою политику по непризнанному Косово. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Грушко подчеркнул, что самопровозглашенное правительство Косова ведет себя "абсолютно аррогантно". "Оно при поощрении или бездействии Запада нагнетает обстановку, - продолжил он. - Обстановка в Косове накаляется, идет планомерное выдавливание сербов, идет наступление на сербские святыни, фактически силовым образом захватываются албанскими элементами местные органы самоуправления".

Как отметил замглавы МИД РФ, Запад при этом молчит, "в лучшем случае он отделывается общими заявлениями к миру, к обеим сторонам, хотя [Сербией] были предприняты все усилия для того, чтобы этот процесс перевести в русло договоренностей". "Запад поощряет не только эти воинствующие выходки косовского режима, но и продолжает подталкивать Косово к суверенитету, в частности, идет ползучий процесс приема Косова в Совет Европы, некоторые другие международные организации. Это будет только раззадоривать косовские власти, которые, чувствуя такое благосклонное отношение со стороны Запада, будут продолжать эту политику. До тех пор, пока эта линия Запада будет продолжаться, никаких реальных перспектив выхода на договоренности не будет", - обратил внимание Грушко.

По словам дипломата, главное, чего добивается Запад, это отделение края от Косова, предоставление ему независимости, скорейшее вступление в НАТО и ЕС, поэтому косовские власти рассчитывают на продолжение поддержки. "Она до последнего дня, если убрать словесную шелуху, которая доносится из разных европейских столиц, осуществляется именно для достижения этой цели, - добавил он. - Все делается для того, чтобы не мытьем, так катаньем достичь того главного плана, который разрабатывал Запад еще тогда, когда расчленял Союзную Республику Югославию".

"На данный момент действительно не просматривается никаких перспектив урегулирования мирным путем, об этом говорит руководство Сербии, президент Александар Вучич. Ситуация предельно ясна. Она также связана с неспособностью Запада выполнить те обязательства, которые он взял на себя", - указал Грушко.