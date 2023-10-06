Грызлов считает, что дети Донбасса не интересуют дипломатов Запада

По словам посла России в Белоруссии, им важно обвинять Минск и Москву

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Западные дипломаты отказались от общения с находящимися на оздоровлении в Белоруссии детьми из Донбасса, чтобы и дальше обвинять Минск и Москву в "насильственной депортации" несовершеннолетних. Об этом говорится в поступившем в распоряжении ТАСС комментарии посла России в Минске Бориса Грызлова.

Аккредитованные в Белоруссии представители дипломатических миссий из 10 стран по приглашению МИД республики 4 октября побывали в Новополоцке Витебской области, где ознакомились с тем, в каких условиях проходят оздоровление более 40 детей из расположенных в ЛНР городов Лисичанск и Северодонецк. Дипломаты из стран Запада, обвинявших Минск в "депортации" украинских детей, отказались от приглашения встретиться с детьми Донбасса. Ранее игнорировать приглашение Минска призывал МИД Украины.

"Показательно, что западные дипломаты, которые громче всех кричали о "похищении" и "насильственной депортации" детей, попросту проигнорировали приглашение. Их логика крайне цинична, но предсказуема: представители США и Евросоюза не видят никакого смысла участвовать в мероприятии, которое не принесет им желаемого медийного результата, не создаст инфоповода для очередного выражения наигранной "обеспокоенности" и "возмущения". Сам факт их отсутствия красноречиво говорит: они заранее знали, что с детьми все хорошо, для них созданы комфортные условия, и ни о каком нарушении их прав не может быть и речи. Отказ от участия в поездке - сухой и жестокий расчет, который позволит западникам и дальше обвинять Москву и Минск по принципу "не видел, но осуждаю". А вся показная "забота" о донбасских детях, чья судьба им на самом деле абсолютно безразлична, - не более чем политический спектакль", - заявил Грызлов.

Он выразил уверенность в том, что "этот демарш не пройдет незамеченным". "Представители других государств могут вполне оправданно расценить его как проявление лицемерия и обыкновенной трусости их западных коллег, решивших избежать публичной "потери лица" и неудобных вопросов. С этой точки зрения отстаивать свою и без того заранее проигрышную позицию американцам и европейцам теперь будет куда сложнее", - указал посол.

"Участники поездки могли убедиться, что все без исключения 44 ребенка рады находиться в Беларуси, естественно, с согласия родителей. Наши белорусские друзья создали для детей максимально комфортные условия: уютные комнаты, современные медицинские услуги, разнообразная культурно-развлекательная программа. Педагоги и персонал не делят детей на своих и чужих. Отсюда - неподдельная забота и внимание со стороны взрослых, которые искренне стремятся хотя бы ненадолго создать для ребят из обстреливаемых украинскими боевиками городов атмосферу мирного и спокойного детства без звука разрывов снарядов, без страха и боли. Сегодня дети завершили свой отдых в Беларуси и в сопровождении воспитателей отправятся домой, к своим родным", - добавил российский дипломат.

Беспочвенные обвинения

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.

В сентябре 2022 года госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев сообщал, что в рамках постоянного проекта СГ более 2,1 тыс. детей из ДНР и ЛНР побывали в оздоровительных лагерях в Минской области. В середине сентября 2023 года посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой проинформировал, что с начала конфликта в Донбассе Белоруссия оказывает системную помощь детям региона, более 3,5 тыс. из них прошли лечение и реабилитацию в республике.