Бондарев заявил, что возможный выход России из ДВЗЯИ спровоцирован действиями Запада

По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности, к вынужденному ответу РФ на действия недружественного Запада относятся успешные испытания "Буревестника", развертывание комплекса "Сармат" и гиперзвуковой ракеты "Циркон"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Возможный выход России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) спровоцирован агрессивными и хамскими выпадами стран Запада во главе с США. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Возможность выхода России из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) - вынужденные и спровоцированные коллективным Западом во главе с США действия России в ответ на их агрессивные и даже хамские выпады, неуемные аппетиты и давно не скрываемые амбиции по уничтожению России", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что к вынужденному ответу РФ на действия недружественного Запада относятся и успешные испытания межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник", развертывание ракетного комплекса "Сармат" и гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Если речь [президента России Владимира] Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году была игнорирована коллективным Западом, то вчерашнее выступление Путина на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", уверен, должно пробудить в горячих головах авторов "золотого миллиарда" элементарное чувство самосохранения", - написал Бондарев.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай, не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

Возможность отзыва Москвой ратификации этого документа допустил президент РФ в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября.