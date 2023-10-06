Косачев отметил "геополитизацию отбора" кандидатов на Нобелевскую премию мира

Вице-спикер Совфеда отметил, что присуждение иранской активистке Наргес Мохаммади в 2023 году Нобелевской премии мира является выбором из категории "могло быть хуже"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Геополитизация процесса отбора кандидатов на Нобелевскую премию мира усиливается, как и процесс подмены самого смысла премии, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Геополитизация процесса отбора кандидатов явно продолжается и усиливается, как и подмена самого смысла премии, изначально заложенной Альфредом Нобелем. Согласно его завещанию, премию должны присуждать "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания", - написал Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что присуждение иранской активистке Наргес Мохаммади в 2023 году Нобелевской премии мира является выбором из категории "могло быть хуже". "Не сомневаюсь в искренности мотивов лауреатки нынешнего года в ее борьбе за права женщин, однако трудно в этом найти "наибольшие успехи" в достижении мира и сплочении народов. Превращение премии мира в сугубо правозащитную на фоне возрастающего количества конфликтов в мире - не самая логичная и правильная тенденция", - добавил сенатор.

Кроме того, он подчеркнул, что в обосновании решения норвежского комитета сказано, что Мохаммади удостоена премии за "ее борьбу с насилием иранского режима". "Это как минимум весьма грубо в отношении суверенного государства, даже если вам лично не нравятся его руководство, правовая и политическая системы", - заключил Косачев.