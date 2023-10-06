В Кремле ожидают, что Пашинян по ВКС примет участие в саммите СНГ 13 октября

Мероприятие пройдет в Бишкеке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может принять участие в саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке 13 октября, по видеосвязи. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", который опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Я не знаю, приедет ли Пашинян туда. По-моему, есть сведения о том, что он будет по видеоконференции", - сказал помощник президента РФ, отвечая на вопрос, планируется ли встреча президента РФ Владимира Путина и Пашиняна на саммите СНГ в Бишкеке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российский лидер в октябре планирует посетить Киргизию, встретиться там, в частности, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Представитель Кремля говорил, что даты поездки определены, но сообщать их пока преждевременно. 4 октября заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев говорил, что саммит СНГ пройдет 13 октября в Бишкеке. Также киргизская сторона ожидает, что 12 октября пройдет государственный визит Путина в Киргизию.