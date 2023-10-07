В СФ считают, что отзыв ратификации ДВЗЯИ расширит инструментарий для обороны страны

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что США неоднократно злоупотребляли в сфере контроля за вооружениями

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Возможный отзыв ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) является справедливым и логичным шагом России и расширит инструментарий обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В связи с усугублением агрессивной политики США по отношению к России, продолжающимся расширением НАТО на Восток и финансированием Украины предложение президента России Владимира Владимировича Путина об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ своевременно, логично и справедливо. Этот шаг не только защитит наши национальные интересы, но и позволит расширить инструментарий обеспечения обороноспособности и национальной безопасности России", - считает сенатор.

Он напомнил, что Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году, а ратифицирован - в 2000 году. При этом США, подписавшие ДВЗЯИ в том же 1996 году, до сих пор его не ратифицировали.

"Не собираюсь умалять потенциал иных стран - обладателей ядерного оружия (как старых членов "Ядерного клуба", так и новых разработчиков), но по сути в мире есть три ядерные державы: Россия, США и Китай. Из этой "триады" ратифицировала Договор только Россия", - добавил Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что Россия видит "мирный, конструктивный и созидательный настрой Китая". "И понимаем, почему он не спешил и не спешит ратифицировать этот документ: не потому что планирует агрессию, а потому что понимает угрозу со стороны США и не хочет связывать себя обязательствами в условиях, когда американцы идентичных обязательств не имеют", - отметил он.

Также он подчеркнул, что США неоднократно злоупотребляли в сфере контроля за вооружениями. "США не ратифицировали ДВЗЯИ. Кроме того, они вышли из ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности], предварительно неоднократно его нарушив, из Договора по открытому небу, а также саботировали невыгодную им редактуру СНВ-3 [Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений] и грубо нарушили ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]. По-моему, многовато злоупотреблений в сфере контроля за вооружениями для одной страны", - резюмировал Бондарев.