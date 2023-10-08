Сенатор Климов передал Эрдогану послание от Дмитрия Медведева

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам прибыл в Анкару в связи с проведением внеочередного съезда правящей в Турции Партии справедливости и развития

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Представители Совета Федерации передали послание зампреда Совбеза РФ и председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщил в беседе с российскими журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, находящийся с визитом в Турции. Он прибыл в Анкару в связи с проведением внеочередного съезда правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР).

"На съезде была большая миссия иностранных гостей. Было представлено около 50 стран. Политических партий было чуть больше. Почти со всеми партиями у нас есть либо соглашения, либо какие-то иные рабочие связи. У меня была возможность передать послание Дмитрия Медведева, председателя партии "Единая Россия", в адрес Эрдогана [турецкий президент является председателем ПСР]. Оно было с благодарностью принято", - сказал Климов. По его словам, участие в съезде не является чисто протокольным мероприятием, "это еще и возможность понять, что происходит не только в Турции, но и в других странах".

Как отметил Климов, некоторые представители недружественных стран в личных беседах выражают недоумение в связи с шагами руководства их государств в отношении России. "Я здесь пообщался с некоторыми из них. Они точно представители недружественных стран. У нас был открытый разговор. Чувствовалось, что они, мягко говоря, в недоумении от того, что делают руководители их государств в отношении России. И это не маргиналы", - сказал он.

Коснувшись перспектив проведения президентских выборов в РФ и приглашения на них иностранных наблюдателей, сенатор напомнил, что, "по всей видимости, Совет Федерации примет решение в декабре", но пока "выборы не объявлены". "По закону у нас допускаются иностранные наблюдатели на федеральные выборы. Мы не обязаны это делать, но мы считаем важным показать открытость нашей электоральной системы, конкурентность выборов и дать возможность в этом убедиться. На муниципальных выборах мы не обязаны приглашать наблюдателей, но тем не менее эксперты приезжали на выборы, в том числе и на новых территориях. Однако есть группа недружественных стран, которые ведут против нас агрессивную, тотальную гибридную войну. Мне кажется, в отношении представителей от этих государств надо подумать", - заявил он.

Комментируя вопрос о российском законе об иноагентах и возможности внесения в него изменений в связи с выборами президента России, Климов отметил, что "принципы уже определены и зафиксированы законом", но "могут быть небольшие корректировки, связанные с законодательством о президентских выборах". Он отметил при этом, что "есть законодательство, которое не зависит от выборов, а зависит от внешних угроз".