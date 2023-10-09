Руслана Кухарука переизбрали главой Тюмени

Всего на пост было подано две заявки

ТЮМЕНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва на первом заседании в новом составе переизбрали действующего главу Тюмени Руслана Кухарука, который занимает эту должность с 8 октября 2018 года. Об этом сообщила председатель думы Светлана Иванова.

"Тюменская городская дума решила: первое - избрать главой города Тюмени Кухарука Руслана Николаевича, второе - опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени", - сказала она на заседании, трансляция которого велась на сайте думы.

Всего на пост главы Тюмени было подано две заявки - от Кухарука и заместителя начальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева. Депутаты Тюменской городской думы восьмого созыва избрали главу города тайным голосованием.

Также на заседании избрали председателя Тюменской думы восьмого созыва, им стала депутат по единому избирательному округу Иванова.