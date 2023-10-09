9 октября, 10:01,
обновлено 9 октября, 10:26

Песков: что делать с нынешним киевским режимом, должны решать украинцы

Пресс-секретарь президента отметил, что "киевский режим принес очень много зла народу Украины"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вопрос о президентских выборах на Украине должны решать украинцы, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что делать со своим режимом, должен думать народ Украины", - сказал представитель Кремля журналистам. "Ясно, что киевский режим принес очень много зла народу Украины", - констатировал он.

"Что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наше дело", - указал Песков. "У нас своя страна, свои задачи, и мы работаем над их реализацией", - подчеркнул он.

27 июля Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Парламентские выборы должны были состояться 29 октября, а очередные выборы президента - весной 2024 года. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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