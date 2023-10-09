9 октября, 10:55,
обновлено 9 октября, 11:02

Лавров сообщил, что Россия исходит из необходимости активной поддержки ЛАГ

По словам главы МИД РФ, "в последнее время эта структура проявила немало инициатив, в том числе связанных с возвращением Сирии в арабскую семью, налаживаются процессы нормализации между Саудовской Аравией и Ираном"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что необходимо активно поддержать Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы исходим из того, что необходимо активно поддержать Лигу арабских государств. В последнее время эта структура проявила немало инициатив, в том числе связанных с возвращением Сирии в арабскую семью, налаживаются процессы нормализации между Саудовской Аравией и Ираном", - сказал он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияРоссияСаудовская АравияГейт, Ахмед Абу, аль-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация