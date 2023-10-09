Лавров сообщил, что Россия исходит из необходимости активной поддержки ЛАГ

По словам главы МИД РФ, "в последнее время эта структура проявила немало инициатив, в том числе связанных с возвращением Сирии в арабскую семью, налаживаются процессы нормализации между Саудовской Аравией и Ираном"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что необходимо активно поддержать Лигу арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы исходим из того, что необходимо активно поддержать Лигу арабских государств. В последнее время эта структура проявила немало инициатив, в том числе связанных с возвращением Сирии в арабскую семью, налаживаются процессы нормализации между Саудовской Аравией и Ираном", - сказал он.