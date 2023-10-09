В Совбезе РФ предупредили, что провал ВСУ может подтолкнуть США к применению кибероружия

Отвечая на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию, замсекретаря СБ РФ Олег Храмов заметил, что это "непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. США могут применить против России кибероружие на фоне того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не показывают результатов в боевых действиях, заявил в интервью "Российской газете" замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов.

"Отсутствие результативности Вооруженных сил Украины может подтолкнуть горячие головы к применению американского наступательного кибероружия для нанесения ущерба государственному и военному управлению, экономической системе России", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном российском ответе на киберагрессию, Храмов заметил, что это "непредсказуемый для США и их союзников путь по своим последствиям". В то же время, по его словам, "стремление США нанести стратегическое поражение России повышает вероятность возникновения глобального киберконфликта".

Как отметил замсекретаря СБ РФ, обеспечение возможности нанесения киберударов было заложено Вашингтоном в закон о бюджете на национальную оборону на 2023 год.

"Характерно, что в сравнении с 2021 и 2022 годами расходы на кибербезопасность США значительно выросли. Таким образом, ограничений для действий в чужом информационном пространстве для военных структур США практически не имеется", - указал он.

Храмов также обратил внимание на то, что "США окружают Россию своими "кибербазами", среди которых и центры передового опыта, и центры совместного реагирования, и другие подобные структуры".

Агрессивная политика США

Замсекретаря СБ РФ напомнил, что в марте этого года Белый дом обнародовал новую редакцию стратегии по кибербезопасности. "Обращает на себя внимание откровенно агрессивный характер документа. Он, в частности, легитимизирует наступательные кибероперации в качестве превентивной или ответной меры для подавления хакерских группировок и иных киберсил в информационном пространстве третьих стран", - пояснил он

Этот подход, считает Храмов, в целом укладывается в логику известных американских концепций "постоянного воздействия" и "наступательной обороны", продвигаемых Агентством национальной безопасности и киберкомандованием Вооруженных сил США.