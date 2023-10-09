9 октября, 13:47,
обновлено 9 октября, 13:55

Совет Думы поручил к 18 октября проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

С соответствующей инициативой выступил спикер палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам совместно с Министерством иностранных дел РФ к 18 октября проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

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"По предложению Вячеслава Володина Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до Совета Думы в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Володин, Вячеслав Викторович
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