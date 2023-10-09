ЦИК сообщил, что зарубежные наблюдатели интересуются выборами президента РФ

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ЦИК ждет от наблюдателей объективности

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Центризбирком России ждет объективности от иностранных наблюдателей на президентских выборах в 2024 году в России, интерес к ним со стороны зарубежных наблюдателей немалый. Об этом заявил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Интерес проявляется, немалый. В том числе в тех странах, которые мы называем недружественными, есть организации, которые проявляют интерес и хотели бы посмотреть на наши выборы", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о присутствии иностранных наблюдателей на выборах президента РФ в 2024 году.

При этом он отметил, что ЦИК ждет от наблюдателей объективности. "А не то, что приедут с заранее написанными речевками, не имеющими ничего общего с тем, что будет происходить. Поэтому для нас вопрос объективной оценки, конечно, очень важный. Хотелось бы, чтобы приезжали люди, непредвзято относящиеся к тому, что происходит в России", - добавил Булаев.