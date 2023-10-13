13 октября, 16:41
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ и посол Египта отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке

Михаил Богданов и Назих Нагари также обсудили некоторые практические аспекты дальнейшего укрепления многоплановых российско-египетских связей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили на встрече ближневосточное урегулирование, подтвердили необходимость немедленного прекращения боевых действий.

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Встреча состоялась по инициативе египетской стороны.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам ближневосточного урегулирования с упором на резкое обострение в зоне палестино-израильского конфликта. В этом контексте подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий и скорейшего налаживания переговорного процесса между палестинцами и израильтянами в соответствии с нормами международного права и имеющимися резолюциями ООН и ее Совета Безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны обсудили некоторые практические аспекты дальнейшего укрепления многоплановых российско-египетских связей. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
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