Губернаторы от КПРФ представят отчеты на пленуме ЦК партии 21 октября

Первый зампредседателя партии Юрий Афонин также отметил, что перед пленумом традиционно пройдет семинар и совещание руководителей региональных комитетов партии, где будут обсуждаться итоги прошедшей избирательной кампании

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Губернаторы Орловской области и Хакасии Андрей Клычков и Валентин Коновалов представят отчеты о своей работе на пленуме центрального комитета КПРФ, который пройдет 21 октября. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Пленум центрального комитета КПРФ пройдет 21 октября. <...> Мы предметно обсудим работу партийных руководителей регионов, глав муниципалитетов и руководителей народных предприятий. Губернаторы Орловской области Андрей Клычков и Хакасии Валентин Коновалов представят свои отчеты", - сказал он.

По словам Афонина, также накануне пленума традиционно пройдет семинар и совещание руководителей региональных комитетов партии, где будут обсуждаться итоги прошедшей избирательной кампании и подготовка к президентским выборам.