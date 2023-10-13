Постпред РФ: при обсуждении вопроса выхода из ОЗХО нельзя руководствоваться эмоциями

Александр Шульгин напомнил, что Россия стояла у истоков создания этой организации

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. При обсуждении вопроса о целесообразности членства РФ в ОЗХО нельзя руководствоваться эмоциями и необходимо тщательно взвесить все "за" и "против". Об этом заявил в беседе с ТАСС постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

По его словам, репутация ОЗХО как международного технического независимого органа в последние годы "была серьезно подмочена попытками США и их союзников использовать этот важный международный разоруженческий и нераспространенческий механизм в своих узкокорыстных сиюминутных политических интересах". "Однако, что касается вопроса о том, стоит ли нам оставаться в ОЗХО или "хлопнуть дверью", то требуется самым внимательным образом взвесить все "за" и "против", - подчеркнул дипломат. - Конвенция о запрещении химического оружия - это не только про вопросы уничтожения химоружия, но и про международное сотрудничество, обмен технологиями, оборудованием, торговлю товарами двойного применения. Здесь необходимо тщательно разобраться, чтобы принять решение без каких-либо эмоций и таким образом, чтобы не навредить самим себе".

В этом контексте Шульгин напомнил, что Россия стояла у истоков создания этой организации, которая продолжает играть лидирующую роль по недопущению появления нового вида оружия массового поражения. "Оставаясь внутри организации, мы предпринимаем все возможные усилия, чтобы не только не дать ей окончательно превратиться в инструмент по продвижению политических амбиций евроатлантистов, но и вернуть ей независимый технический статус, сделать ее тем местом, где превалируют принципы взаимного уважения интересов всех без исключения государств-членов и консенсусного принятия решений", - отметил он.