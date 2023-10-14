Матвиенко заявила о заинтересованности Моди в дальнейшем углублении отношений с Россией

Председатель Совета Федерации также пригласила спикера нижней палаты парламента Индии Ома Бирлу посетить Москву "в любое удобное время"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что сотрудничество его страны с Россией активно развивается, и выразил заинтересованность в его дальнейшем углублении. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Омом Бирлой.

"Вчера у нас была возможность на ногах, но все-таки очень содержательно побеседовать с премьер-министром Моди. Мы благодарны ему за такую возможность. Он подчеркнул активность развития нашего сотрудничества и в сфере энергетики, и в сельскохозяйственном секторе, и в военно-технической сфере, и целом ряде других направлений и подтвердил заинтересованность дальше углублять российско-индийские отношения", - сказала спикер Совфеда.

В ходе встречи она пригласила Бирлу посетить Москву "в любое удобное время". "Это просил передать председатель Госдумы. Я подтверждаю. Будем рады вас принять в России", - сказала Матвиенко.

Кроме того, она подчеркнула, что Совет Федерации, как палата регионов, "всячески содействует развитию межрегионального сотрудничества". "И вчера мы обсуждали этот вопрос с вице-президентом. Надо расширять круг субъектов России, штатов Индии для развития двустороннего сотрудничества. Примеров тому уже масса. Сотрудничество на уровне регионов менее забюрократизировано, нежели на федеральном государственном уровне, и имеет большой потенциал экономического развития, гуманитарного и иного", - констатировала председатель верхней палаты парламента.

Она добавила, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества не только на двусторонней, но и на многосторонней основе. "У нас много форматов. В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. Мы будем проводить также парламентский БРИКС и заранее приглашаем вас принять участие. Мы постараемся его организовать на высоком содержательном, организационном уровне, но, правда, ту планку, которую вы задали, нам будет трудно достичь, но мы постараемся", - сказала Матвиенко.