В ГД считают, что выдача в ЕС "паспорта демократии" уехавшим поможет выявить предателей

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что страна "всегда принимала своих заблудших сыновей, примет и в этот раз"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Выдача в Европе "паспортов демократии" сбежавшим из России упростит работу правоохранительным органам по выявлению предателей. Так председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал информацию СМИ о соответствующем предложении депутатов Европарламента.

"Что ж, не лишним будет напомнить, что Россия всегда принимала своих заблудших сыновей, примет и в этот раз. Но тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и "аусвайс", придется ответить по закону. И в этом плане парламентариям из Евросоюза можно сказать спасибо за упрощение работы нашим правоохранительным органам и помощь в выявлении предателей и изменников Родины", - сказал Пискарев, слова которого приведены в Telegram-канале комиссии.

Депутат считает, что этот документ смогут получить не все, "кто, испугавшись мобилизации и объявленных против России санкций, поспешил драпануть за кордон, а лишь те, кто проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам". "Подсуетилась и ПАСЕ, объявив о намерении создать площадку для контактов с представителями российской оппозиции, "разделяющими ценности Совета Европы и поддерживающими украинский режим".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проверить по статье Уголовного кодекса РФ о госизмене релокантов, которые поддерживали Украину и финансировали ВСУ, а теперь хотят вернуться в РФ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что слова Володина про релокантов и Магадан касались людей, занявших ярко выраженную антироссийскую позицию, отметив, что с ними РФ "не по пути". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в том, что некоторые граждане уехали из страны, отметив, что они могут жить "так, как считают нужным".