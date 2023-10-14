Слуцкий заявил, что переговорный торг в отношении Донбасса и Новороссии невозможен

Лидер ЛДПР отметил, что эти территории являются "русской землей"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Донбасс и Новороссия являются русской землей и никакого переговорного торга в их отношении быть не может. Так глава комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что для урегулирования украинского конфликта Россия должна покинуть эти территории.

"При всем уважении к господину Шрёдеру, здесь наши позиции разойдутся диаметрально противоположно. Никакого переговорного торга в отношении Донбасса и Новороссии быть не может. Это наша русская земля, это Россия!" - отметил парламентарий в Telegram-канале.

Слуцкий считает показательным заявление Шрёдера. "В странах Европы, особенно на фоне ближневосточного кризиса, явно устали от Украины и ее вечно клянчащего деньги и оружие укрофюрера. Поставки западной военной помощи не помогли и уже не помогут киевскому режиму "победить Россию на поле боя". И Шрёдер далеко не первый, кто говорит теперь о переговорах", - добавил депутат.