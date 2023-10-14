Делегация Думы во главе с Володиным прибыла в Улан-Удэ

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, председатель палаты проведет совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал

УЛАН-УДЭ, 14 октября. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным прибыла с рабочим визитом в Бурятию.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, в Улан-Удэ Володин проведет совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал. Уточняется, что в обсуждении примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, представители руководства Бурятии, главы муниципальных образований республики и Иркутской области, а также представители общественности и научного сообщества.

В состав делегации вошли депутаты Госдумы от всех пяти фракций, в том числе избранные от регионов Байкальской природной территории, первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Думы Александр Бабаков, а также главы профильных думских комитетов, среди которых председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.