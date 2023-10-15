Володин поручил проработать исключение нормы о рубках из законопроекта об охране Байкала

По мнению председателя Госдумы, профильному комитету необходимо найти решение, которое защитило бы от поспешных шагов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

"Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", - заявил Володин.

По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов".

О законопроекте

Поправки вносятся в законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.

Летом по поручению Володина депутаты из профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой "Байкал" встречались с жителями Иркутской области и Республики Бурятия для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения озера Байкал.