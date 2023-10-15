15 октября, 05:54,
обновлено 15 октября, 06:12

Володин поручил проработать исключение нормы о рубках из законопроекта об охране Байкала

Марат Абулхатин/ ТАСС
© Марат Абулхатин/ ТАСС

По мнению председателя Госдумы, профильному комитету необходимо найти решение, которое защитило бы от поспешных шагов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране озера Байкал. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

Читайте также
В ГД отметили необходимость законопроекта о рубке лесов у БайкалаВолодин: нормы защиты Байкала должны учитывать улучшение условий для местных жителей

"Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", - заявил Володин.

По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов".

О законопроекте

Поправки вносятся в законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы инициативы, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.

Летом по поручению Володина депутаты из профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой "Байкал" встречались с жителями Иркутской области и Республики Бурятия для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения озера Байкал. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация