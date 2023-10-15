15 октября, 08:40

Главы МИД РФ и Габона обменялись телеграммами по случаю 50-летия дипломатических отношений

Сергей Лавров и Режис Онанга Ндиайе подтвердили настрой двух стран на укрепление всего комплекса связей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Габона Режис Онанга Ндиайе обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер двусторонних связей. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Либревиля на укрепление всего комплекса российско-габонских отношений на благо народов двух стран, отмечена важность дальнейшей координации совместных усилий на международной арене в интересах безопасности и стабильности на Африканском континенте", - указали в дипведомстве.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены 15 октября 1973 года. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГабонРоссия
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