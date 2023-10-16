Захарова: Россия прорабатывает меры на случай депортации россиян из Латвии

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что выдвигая такие инициативы, Рига продолжает проводить "бескомпромиссно русофобскую политику"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия прорабатывает меры на случай, если Латвия примет решение о депортации граждан РФ из страны. Об этом в интервью изданию kp.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данная тема регулярно становится предметом выступлений российских дипломатов на международных трибунах. Вместе с тем прорабатываются меры на случай негативного развития ситуации [вокруг возможной депортации россиян из Латвии]", - сказала она.

По словам Захаровой, выдвигая такие инициативы, Латвия продолжает проводить "бескомпромиссно русофобскую политику", Москва считает подобные меры Риги неприемлемыми. "Непрекращающаяся война со всем русским и противостояние русскоязычным жителям страны свидетельствует о бессилии Риги в построении истинно демократического и инклюзивного общества", - добавила дипломат.

"В случае их (законодательных мер по депортации - прим. ТАСС) реализации Рига грубейшим образом нарушит основополагающие международно-правовые нормы", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что со стороны Москвы принимаются активные усилия по привлечению внимания международной общественности к "антигуманным миграционным требованиям", которые выдвигает Рига к россиянам.

Cитуация с соотечественниками в Латвии

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия примет своих граждан из Латвии, если власти страны их выселят, в рамках программы по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом. По его словам, ситуация с возможной высылкой россиян из Латвии, в том числе из-за незнания государственного латышского языка, вызывает большую тревогу, она нетерпима с точки зрения общих принципов морали и международного права.

Управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3 255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство россиянам, не подавшим документы на предоставление статуса постоянного жителя Евросоюза. Еще одним аргументом для высылки является незнание государственного латышского языка, экзамен по которому должны были пройти эти лица.

Для проверки знания латышского языка всего зарегистрировались 13 147 граждан России, но для сдачи экзамена прибыли 11,3 тыс. человек. С первого раза его сдали 39% претендентов. На пересдачу записались более 6,5 тыс. человек.