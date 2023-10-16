Путин: РФ и КНР развивают связи, исходя из своих интересов, а не сиюминутной конъюнктуры

Российский президент отметил, что Москва и Пекин всегда прислушивались к мнению друг друга

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Китай развивают отношения прежде всего в интересах народов стран, а не под сиюминутную мировую конъюнктуру, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Отношения между Россией и Китаем - они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел, это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире. Российско-китайские отношения складывались на протяжении двух десятилетий аккуратно, спокойно. И на каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов - так, как каждая из сторон это понимает", - сказал глава государства. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, Москва и Пекин всегда прислушивались к мнению друг друга и учитывали интересы друг друга. "Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля", - подчеркнул Путин, отметив, что так было, например, при решении вопросов пограничного размежевания, которые долгое время не решались. "Но стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга", - подчеркнул президент РФ.

Говоря о развитии отношений в сфере экономики, он пояснил, что такие связи развивались постепенно, заполняя востребованные ниши. "Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении - первое место. Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров", - продолжил российский лидер.

Он напомнил, что у РФ и КНР "в разное время было разное соотношение по экспорту и импорту". "Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению", - заключил Путин.

"Все это вместе и дает нам основание считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов", - резюмировал президент РФ.