Лавров заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте

Министр иностранных дел РФ отметил, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум "Один пояс - один путь" был успешным

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения во всей полноте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.

"Мы очень рады снова быть в Пекине и иметь возможность накануне прибытия в Китайскую Народную Республику президента Путина обменяться мнениями по двусторонним делам, которые у нас находятся на подъеме. Прежде всего, хотел бы еще раз поздравить с отмечавшейся недавно 74-й годовщиной образования КНР и установления дипломатических отношений между нашими странами. И, безусловно, это отношения, которые находятся на подъеме, и президенты, когда встретятся завтра, послезавтра обсудят их во всей полноте", - указал российский министр.

"Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте, - отметил Лавров. - В этом направлении идут отношения между проектом "Пояса и пути" и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют".

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы форум "был успешным". "Уверены, что так и будет. Сам факт, что почти 150 делегаций из разных стран и организаций будут в нем участвовать, подчеркивает важность этого проекта и его очень хорошие перспективы", - добавил он.

"Я рад возможности сегодня с вами обсудить и международную повестку дня, и другие вопросы, которые мы хотели бы подготовить для встречи наших лидеров", - резюмировал глава российского дипведомства.