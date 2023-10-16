МИД РФ заявил, что БРИКС выступает центром притяжения для суверенных государств

По словам посла по особым поручениям ведомства Павла Князева, очевидно, что "однополярный мир уходит в прошлое"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число стран, стремящихся укрепить свой суверенитет и отстаивать национальные интересы, растет, БРИКС выступает для таких государств центром притяжения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев на круглом столе "XV саммит БРИКС: итоги и перспективы для России".

"Все больше государств мирового большинства стремятся укрепить свой суверенитет, отстаивать национальные интересы, традиции, культуру. Они не желают жить под чью-то диктовку, они хотят дружить и торговать между собой и остальным миром на равных, - продолжил он. - Именно поэтому БРИКС выступает в качестве центра притяжения для <...> стран, стремящихся проводить суверенный внешнеполитический курс".

Дипломат также указал на очевидность того, что "однополярный мир уходит в прошлое". "Попытки западных стран удержать свои позиции путем нелегитимных санкций, финансового шантажа, политического давления и других неоколониальных практик только усугубляют ситуацию", - добавил Князев.

"В настоящий момент идет перераспределение влияния и потенциалов в пользу новых формирующихся центров <...> силы, в том числе в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - заключил он.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся к "пятерке" БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) с 1 января 2024 года.