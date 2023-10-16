МИД РФ заявил, что Москва не будет "хлопать дверью" и выходить из АТЭС из-за позиции США

В 2021 году, когда США требовалось согласие РФ "на их председательство в АТЭС, они буквально умоляли российских дипломатов не препятствовать этому", отметил чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия не собирается "хлопать дверью" и выходить из Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за хамской позиции Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил заведующий кафедры дипломатии МГИМО (У) МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Кирилл Барский в интервью журналу "Международная жизнь".

"Отказ направить приглашения на саммит АТЭС главам нескольких экономик-членов - в их числе не только президент Российской Федерации [Владимир Путин], но и, например, глава исполнительной власти Гонконга [Джон Ли], - случай вообще из ряда вон выходящий. Это лишний раз говорит о США как о безответственном "игроке", - указал он. - Такой подход Вашингтона, как заявляют наши официальные лица, при принятии решения об уровне представленности России на саммите АТЭС в Сан-Франциско, конечно же, будет учитываться. Но выходить из АТЭС, "хлопать дверью" из-за капризов какой-то одной экономики, которая уже через несколько месяцев передаст "вахту" председательства дружественной нам Перу? Велика честь - реагировать на подобное хамство. Я лично считаю это ниже нашего достоинства".

Эксперт напомнил, что в 2021 году, когда США требовалось согласие РФ "на их председательство в АТЭС, они буквально умоляли российских дипломатов не препятствовать этому, так как для США отказ в праве возглавлять этот авторитетный форум было бы чувствительным ударом, потерей лица". "Тогда российская сторона взяла с Вашингтона слово "ответственно выполнять обязанности председателя и обеспечивать полноценное участие делегаций всех экономик АТЭС в мероприятиях форума на территории США" - разумеется, с учетом внутреннего американского законодательства", - констатировал он.

Аналитик в связи с этим обратил внимание на то, что американская сторона уже в августе "сполна проявила неспособность держать слово". "В рамках третьей серии встреч старших должностных лиц форума на заседания не смогли попасть представители сразу нескольких российских ведомств. Некоторые делегаты вообще не получили визы, в ряде случаев разрешения на въезд выдавались во время или после основных заседаний", - подчеркнул Барский.

Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско в ноябре.