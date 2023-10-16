Путин приглашен на форум "Один пояс - один путь" в качестве главного гостя

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приглашен в качестве главного гостя на форум "Один пояс - один путь" в Пекине, на открытии он выступит сразу за председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы признательны китайскому руководству за приглашение на этот форум, причем наш президент приглашен в качестве главного гостя и выступит на открытии форума сразу же за председателем Си Цзиньпином", - сказал помощник президента.

Дипломат добавил, что на форуме будут участвовать главы государств и правительств многих стран. "Мы насчитали предварительно, что главы 23 государств будут присутствовать в Пекине", - уточнил Ушаков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - один путь". "Мы видим, что она очень хорошо стыкуется и с нашими инициативами по созданию большого евразийского пространства, а также хорошо стыкуется с деятельностью ЕАЭC. На этот счет ЕАЭС с Китаем достигли соответствующих договоренностей, имеется даже дорожная карта по активизации сотрудничества", - отметил он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Форум пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября.