Путин в Пекине проведет встречи с главами Вьетнама, Лаоса, Монголии и Таиланда

Встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Таиланда Сеттха Тхависином начнут рабочую программу президента России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пекин проведет встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Таиланда Сеттха Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прорабатываются и другие контакты. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"У нас уже намечены встречи с президентом Вьетнама, с премьер-министром Таиланда, с президентом Монголии, с президентом Лаоса, это уже в графике нашего президента, но помимо этого прорабатываются и некоторые другие встречи. Я думаю, что этот список, который я сейчас огласил, еще будет наполнен другими встречами", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Ушаков, российский лидер вылетит в Пекин вечером в понедельник. Встречи с президентом Вьетнама и премьер-министром Таиланда начнут рабочую программу президента в Пекине во вторник. На вечер 17 октября запланирована встреча представителей КНР с главами делегаций, а также официальное фотографирование. После этого состоится торжественный прием у председателя КНР Си Цзиньпина и концерт.

"После того, как все завершится, около девяти часов вечера, наш президент переедет к себе в резиденцию и встретится там с президентом Монголии и президентом Лаоса. Не исключено, что и здесь вечер продлится, если нам удастся договориться с другими лидерами о встрече. Мы эти вопросы прорабатываем", - резюмировал дипломат.

Форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" состоится в Пекине 17-18 октября. В Пекин планируют приехать представители более 130 стран.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 государств и более 30 международных организаций.