Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что на встрече стороны обсудят "актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого полярного многополярного миропорядка"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду на полях форума "Один пояс - один путь" в Пекине проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Скоро будет поездка в Китай - уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума "Один пояс - один путь" состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином", - анонсировал он.

По словам дипломата, на встрече лидеры в свойственном для российско-китайских отношений дружном и откровенном ключе обсудят "актуальные проблемы двустороннего практического сотрудничества и международной повестки дня, в том числе вопросы формирования более справедливого полярного многополярного миропорядка".

Ушаков сообщил, что переговоры запланированы на среду. "18 октября, ориентировочно полдесятого утра, [ожидается] встреча глав делегаций, фотографирование, и уже в 10 часов (по местному времени - прим. ТАСС) начинается церемония открытия третьего международного форума. Выступает Си Цзиньпин, потом наш президент, и еще несколько выступающих будет. После чего уже начинается двухсторонняя часть визита", - огласил программу он.

С участием делегаций и с глазу на глаз

Ушаков рассказал, что переговоры пройдут в два этапа - в широком формате (с участием делегаций) и в узком. "Несмотря на то что сам председатель [КНР] будет невероятно занят в ходе международного форума - там будет очень много гостей, тем не менее у нас состоятся полномасштабные переговоры. В начале - переговоры в расширенном составе, делегационные переговоры так называемые", - отметил он.

Такая беседа запланирована примерно на 11:30 по местному времени. От России в Пекин приедет представительная делегация. В нее, в частности, вошли вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минфина, Минэкономразвития РФ Сергей Лавров, Антон Силуанов, Максим Решетников. Кроме того, российскую сторону будут представлять глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава РЖД Олег Белозеров.

"От бизнеса тоже очень большая группа", - отметил Ушаков. По его словам, в делегацию войдут глава Сбербанка Герман Греф, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Геннадий Тимченко, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Администрация президента будет представлена самим Ушаковым, пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, а также помощником российского лидера Максимом Орешкиным. Они будут присутствовать на российско-китайских переговорах в широком формате.

После этого состоится беседа в узком составе в формате рабочего завтрака. "Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", - добавил дипломат. Он уточнил, что тет-а-тет лидеры общаются в закрытом формате, как правило, по самым чувствительным темам.

Ушаков напомнил, что предстоящие переговоры - уже второй очный контакт Путина и Си Цзиньпина в 2023 году. В марте председатель КНР приезжал в Россию с государственным визитом. А до этого президент РФ посещал Китай в феврале 2022 года для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.