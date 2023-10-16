Глава Чувашии инициировал вопрос об отставке сити-менеджера Новочебоксарска

Дмитрий Пулатов находится под домашним арестом по подозрению в совершении должностных преступлений

ЧЕБОКСАРЫ, 16 октября. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев инициировал вопрос о досрочном расторжении контракта в связи с утратой доверия с главой администрации Новочебоксарска Дмитрием Пулатовым, который стал фигурантом уголовного дела. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

"В связи с судебным решением от 15 октября по уголовному делу, возбужденному в отношении главы администрации города Новочебоксарска Дмитрия Александровича Пулатова, и исходя из представленных материалов следственного управления [СК РФ по Чувашии] и [республиканской] прокуратуры главой Чувашии инициировано рассмотрение Новочебоксарским собранием депутатов вопроса о досрочном расторжении контракта с Пулатовым по утрате доверия", - отмечается в сообщении.

В отношении Пулатова, который возглавляет администрацию Новочебоксарска с августа 2021 года, по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело. Его подозревают в должностных преступлениях. 15 октября суд назначил чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.