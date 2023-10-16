Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению РФ стратегического поражения" обречены на провал

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

"Выпады против российского политического руководства считаем неприемлемыми и неуместными. Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию", - указал дипломат. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"В США так и не осознали сути и причин украинского конфликта. Не поняли, что попытка стравливания руками американских политтехнологов двух братских народов ни к чему хорошему не приведет", - подчеркнул посол, говоря об утверждениях американской стороны, которая подвергает сомнению успех специальной военной операции РФ и излагает на российское руководство ответственность за некие "военные преступления".

"Все предпринимаемые коллективным Западом усилия по "нанесению России стратегического поражения", а уж тем паче, победы над русским солдатом на поле боя, обречены на провал. Это данность, подтвержденная множеством исторических фактов", - указал Антонов.

Байден в интервью CBS, в частности, утверждал, что Вашингтон может "объединить всю Европу" и лишить руководство РФ свободы действия. Объясняя свое желание переизбираться на высшем государственном посту США, политик отметил, что в мире сейчас наступил "переломный момент", и у Вашингтона "есть огромные возможности сделать мир лучше". Американский лидер также изложил версию, согласно которой США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе.