Путин отправляется с визитом в Китай

Там российский лидер примет участие в форуме "Один пояс - один путь", а также проведет на его полях несколько двусторонних встреч

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Китай. Российский лидер посетит эту страну впервые за полтора года - предыдущий раз он был в КНР в феврале 2022 года на открытии зимних Олимпийских игр.

В Пекине глава российского государства примет участие в международном форуме "Один пояс - один путь", а также проведет на его полях несколько двусторонних встреч. Концепция с таким названием была предложена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.

Форум пройдет в третий раз. Президент России посещал и две предыдущие встречи в таком формате (в 2017 и 2019 годах). Девиз предстоящего мероприятия - "Высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь": вместе к общему развитию и процветанию". Основными темами заявлены продвижение цифровой экономики, усиление инфраструктурной связанности, углубление международного торгово-экономического сотрудничества, а также регионального и морского взаимодействия.

По приглашению Си Цзиньпина Путин станет главным гостем форума. Всего же в нем будут участвовать, по предварительным данным, 23 лидера.

Основная программа "Один пояс - один путь" намечена на 18 октября. Однако некоторые мероприятия начнутся уже во вторник. Так, на вечер 17 октября запланирована встреча Си Цзиньпина с главами прибывающих делегаций, а также официальное фотографирование. После этого председатель КНР даст в честь гостей торжественный обед и концерт.

Двусторонние контакты

До этого - в течение дня - Путин проведет на полях форума серию двусторонних встреч. Его рабочая программа в Пекине начнется с беседы с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Как подчеркивали в Кремле, эти переговоры - продолжение регулярного политического диалога Москвы и Ханоя на высшем и высоком уровне. Предстоящие контакты станут первой встречей двух лидеров с момента избрания Во Ван Тхыонга на пост президента в марте 2023 года.

Поздравляя своего коллегу, Путин тогда отмечал, что отношения России и Вьетнама строятся на традициях дружбы и взаимного уважения, выражал надежду, что деятельность Во Ван Тхыонга во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению двустороннего партнерства. Вьетнамский лидер за 7,5 месяца пребывания на высшем посту провел несколько встреч с российскими коллегами. Он также подчеркивал, что Ханой всегда придавал большое значение сотрудничеству с Москвой, считая ее своим приоритетным партнером.

Далее у Путина состоятся переговоры с премьер-министром Таиланда Сеттха Тхависином. Это будет первый контакт с момента избрания Тхависина новым главой кабинета министров в конце августа. В Кремле в преддверии этой встречи указывали, что Бангкок - старейший партнер Москвы в Юго-Восточной Азии. Стороны поддерживают интенсивный политический диалог, расширяют связи по линии ведомств. Хорошие предпосылки сложились для расширения научно-технического сотрудничества и кооперации в области сельского хозяйства, считают в Москве.

Кроме того, в программе у российского лидера значатся переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. В повестке дня - обмен мнениями по международным вопросам, в том числе в азиатском регионе, и вопросы развития двустороннего сотрудничества. Предполагается, что главы государств также обсудят трехсторонние проекты с участием КНР в сфере транспорта и поставок газа.

Так, сейчас проектируется газопровод "Сила Сибири - 2", который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Общая протяженность газопровода по территории Монголии составит 962,9 км. Строительные работы могут стартовать в 2024 году, газопровод может начать работу в 2027-2028 годах.

Также Путин планирует встретиться с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Две страны поддерживают регулярный политический диалог. В сентябре вице-президент Лаоса Пани Ятхоту была гостем Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке. На полях ВЭФ Путин провел с ней отдельную встречу.

Программа на среду

На второй день визита в Китай Путин примет участие в официальном открытии форума "Один пояс - один путь" и в качестве главного гостя выступит на нем с речью. Далее состоятся полномасштабные российско-китайские переговоры. Главы государств побеседуют как с участием делегаций, так и тет-а-тет. Кроме того, в Кремле допускают, что Путин может провести в Пекине и некоторые другие международные встречи. Сейчас они прорабатываются.

Традиционно в завершение визита президент пообщается с сопровождающим его пулом российских журналистов - он подведет итоги работы в Пекине и ответит на вопросы.