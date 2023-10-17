Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

Кроме того, повестка дня включит в себя экономическое взаимодействие и совместные проекты, отметил представитель Кремля

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время двусторонних переговоров, которые состоятся 18 октября, сверят часы по Украине и всем вопросам двусторонней повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В первую очередь, всегда обсуждаются российско-китайские двусторонние отношения. Поскольку [у нас] продвинутые, особые отношения стратегического партнерства, то повестка дня весьма и весьма обширная: это экономическое взаимодействие, это совместные проекты, экономического сотрудничества, там много всего", - сказал Песков. Он уточнил, что помимо этого лидеров ждет "детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину".

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что "как правило президент дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции". "Разумеется, китайский лидер также делится [своим мнением]", - сказал он.