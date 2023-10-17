17 октября, 09:15,
обновлено 17 октября, 09:41

В ДЭГ на выборах президента России смогут принять участие 49 млн избирателей

Однако решения, в каких регионах пройдет электронное голосование на выборах президента, пока нет, отметили в ЦИК

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ в марте 2024 года потенциально могут 49 млн избирателей в 30 субъектах. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на круглом столе по вопросам применения ДЭГ, проходящем в центральном исполкоме партии "Единая Россия".

"Опыт применения ДЭГ на сегодня у нас имеют 30 субъектов РФ, в которых проживают 49 млн избирателей, без малого половина. И это возможные, весьма вероятные, участники ДЭГ в следующем году на главных выборах страны", - сказал Булаев, подчеркнув, что решения, в каких регионах пройдет ДЭГ на выборах президента, пока нет. 

Теги:
РоссияБулаев, Николай Иванович
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