Путин пообещал развивать отношения России и Таиланда как можно более интенсивно

Глава российского государства рассчитывает, что правительствам двух стран удастся нарастить товарооборот

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет делать все для развития отношений с Таиландом. Глава российского государства рассчитывает, что правительствам двух стран удастся нарастить товарооборот.

"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы отношения развивались как можно более интенсивно и вносили бы заметный вклад в развитие наших государств", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

Российский лидер констатировал, что, "к сожалению, в условиях такой турбулентности в международных отношениях в прошлом году немного снизился товарооборот". "Я очень рассчитываю на то, что смешанная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству внесет свой вклад в то, чтобы изменить этот тренд", - подчеркнул российский лидер.

Путин назвал отрадным тот факт, что между РФ и Таиландом не прекращаются отношения в гуманитарной сфере. "На сегодняшней день 150 студентов из Таиланда учатся в России", - привел пример он. Также президент РФ обратил внимание на увеличившийся туристический поток. По его данным, "за январь - сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян". Глава российского государства отметил, что в 2024-2025 годах будут проводиться перекрестные годы культурных обменов и туризма РФ и Таиланда.

"Мы активно сотрудничаем на международной арене", - сказал Путин про взаимодействие с Таиландом.