Силы РФ уничтожили две украинские ДРГ в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР

Также шесть групп ВСУ численностью до роты каждая пытались прорваться в сторону села Вербового в Запорожской области, но были остановлены огнем российских сил, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) и сорвали четыре попытки ротации в районе населенных пунктов Урожайное и Старомайорское в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"[Российские силы] сорвали четыре ротации [ВСУ] и уничтожили две [украинские] ДРГ в районе Урожайного и Старомайорского", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, добавил Рогов, шесть групп ВСУ численностью до роты каждая пытались прорваться в сторону села Вербового в Запорожской области, но были остановлены огнем российских сил. По словам собеседника агентства, ВСУ потеряли несколько десятков человек.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.