В Херсонской области заявили о возможном применении ВСУ ракет ATACMS в Скадовске

Ранены два человека

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате ракетного удара по Скадовску в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По предварительным данным, украинские войска использовали американские ракеты ATACMS, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Сегодня террористы киевского режима обстреляли, по предварительным данным, недавно полученными американскими дальнобойными ракетами город Скадовск. <...> Два мирных жителя получили легкие ранения, не опасные для жизни и здоровья. В больнице им оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась. Близлежащие дома и общественные здания повреждены незначительно", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что сегодня в Новой Каховке после обстрела кассетными боеприпасами полностью сгорел частный дом, его жители выжили лишь чудом. По информации губернатора, крыши и фасады соседних домов посечены осколками, перебита линия электроснабжения. "На месте происшествий с соблюдением мер предосторожности работают все оперативные службы. Начато устранение повреждений. Военнослужащие группировки войск "Днепр" принимают усиленные меры для обеспечения безопасности населенных пунктов левобережья", - добавил он.

О ракетах ATACMS

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники информировала, что небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину. В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что ракеты ATACMS, которые Киев несколько дней назад в секретном порядке получил от Вашингтона, оснащены кассетной боевой частью.

США неоднократно заявляли о невозможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракет ATACMS. Однако к концу 2022 года позиция США начала меняться. Британская The Times сообщала о "молчаливом одобрении" Пентагоном более решительных и агрессивных попыток ВСУ осуществлять удары по российской территории. Очередной всплеск разговоров о возможной передаче Украине ATACMS начался в сентябре, когда телекомпания ABC сообщила о рассмотрении вопроса включения ракет в новый пакет американской военной помощи Киеву. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что администрация президента США близка к отправке на Украину ATACMS с кассетной боевой частью. Однако 21 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден принял решение пока отказать Киеву в данных дальнобойных ракетах.