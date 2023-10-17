Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире

Президент подчеркнул, что американский лидер давно в высших эшелонах власти

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал американского лидера Джо Байдена одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти.

"Во-первых, я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти, что называется. Он давно в политике", - сказал президент РФ, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина. "Конечно, он человек опытный, знает, какие задачи он должен перед собой ставить, как их добиваться", - указал российский лидер.