Путин заявил, что РФ рада успехам Китая в реализации планов развития "Пояса и пути"

Президент России выразил уверенность, что инициатива "Один пояс - один путь", российские предложения и предложения других государств позволят найти коллективные и эффективные решения

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китай успешно реализует инициативу "Один пояс - один путь", и Россия рада этому, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии одноименного международного форума.

"Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас", - сказал глава российского государства.

Он выразил уверенность, что инициатива "Один пояс - один путь", российские предложения и предложения других государств позволят найти коллективные и действительно эффективные решения, решить по-настоящему важные, актуальные региональные и международные проблемы.

Президент России пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и всем участникам инициативы успехов в осуществлении планов.